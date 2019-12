Die SPD setzt ihren Parteitag nach der Wahl der neuen Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans fort. Im Mittelpunkt steht in Berlin die Arbeit am Parteiprogramm, insbesondere mit Blick auf die Sozialpolitik. Gestern hatten die Delegierten gegen einen schnellen Ausstieg aus der Regierungskoalition mit CDU und CSU gestimmt.

Der Parteivorstand schlägt für heute unter anderem vor, das Arbeitslosengeld II durch ein Bürgergeld abzulösen. Zudem soll es Erleichterungen für Bezieher geben, zum Beispiel beim Überprüfen von Vermögen und Wohnungsgröße sowie bei Sanktionen. Zudem debattiert wird über ein Recht auf Homeoffice und Weiterbildung.



Für Pflegeheime sollen Eigenanteile bei den Kosten für die Unterbringung abgeschafft werden. In der Rente sieht ein Antrag vor, Schritte zur Schaffung einer Erwerbstätigenversicherung einzuführen. Außerdem werden weitere Mitglieder des Parteivorstands gewählt.

Mattheis enttäuscht über Votum

Gestern hatten die Delegierten die designierten Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans auch offiziell bestätigt. Ein Antrag des linken Flügels in der SPD zum Ausstieg aus der Großen Koalition wurde abgelehnt.



Die Bundestagsabgeordnete Mattheis äußerte sich enttäuscht. Sie sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Beschluss, lediglich in neue Gespräche mit der Union zu gehen, könne nicht zufriedenstellen. Für eine starke SPD müsse man raus aus der Großen Koalition und zwar mit der klaren Zielsetzung, die Partei zu erneuern und wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen.



Weitere Informationen zum SPD-Parteitag können Sie in diesem Beitrag aus den "Informationen am Morgen" hören. Die gestrigen Ereignisse können Sie in unserem Liveblog nachlesen.