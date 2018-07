Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat Bundesinnenminister Seehofer zum Rücktritt aufgefordert. Habeck sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, allen, auch ihm, wäre damit gedient, wenn er nicht mehr Innenminister wäre. Seehofer agiere gehetzt und spiele mit der Rechtsstaatlichkeit.

Seehofers Innenministerium sei erbärmlich geführt. Seehofer löse nie ein Problem, sondern löse nur eines durch das nächste ab. Die CSU-Führung sei "im Amok-Modus".



Der Grünen-Politiker verwies auf die Themen Obergrenze für Flüchtlinge, Ankerzentren sowie Seehofers Forderung nach einer Zurückweisung anderswo in Europa registrierter Asylbewerber.



Der Streit zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel (CDU) um die Asylpolitik hatte zu einer Regierungskrise geführt. Zuletzt hatte der Innenminister Kritik für die juristisch umstrittene Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien bekommen.



Seehofer setzte sich unterdessen gegen Kritik der Kirchen an der Flüchtlingspolitik seiner Partei zur Wehr. Dem "Münchner Merkur" sagte er, es werde immer ein Gegensatz zwischen Humanität und Sicherheit hergestellt. Aber es sei wohl kaum unchristlich, Gefährder und Straftäter außer Landes zu bringen. Seehofer kündigte an, dass er mit beiden großen christlichen Kirchen das Gespräch suchen werde, um ihnen die Beweggründe seiner Politik zu erläutern.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.