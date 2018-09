Bundesinnenminister Seehofer hat das Verhalten der AfD im Bundestag als "staatszersetzend" bezeichnet.

Die Abgeordneten stellten sich gegen den Staat, auch wenn sie tausendmal sagten, dass sie Demokraten seien, sagte der CSU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse man scharf verurteilen. Seehofer bezog sich auf Kritik der AfD am Etat des Bundespräsidenten. In der Haushaltsdebatte hatte sie am Dienstag gefordert, die Mittel für das Staatsoberhaupt zum Thema zu machen, weil dieser für das Anti-Rassismus-Konzert in Chemnitz geworben hatte.



Über die Zusammenarbeit in der Großen Koalition sagte Seehofer, diese laufe störungsfrei. Zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihm sei immer noch ein großes Vertrauen.



