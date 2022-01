Bundespolitiker fordern Freilassung Nawalnys (Foto: Babuskinsky District Court/AP/dpa)

Der Kreml-Kritiker war vor einem Jahr bei seiner Rückkehr nach Russland festgenommen worden und verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager. Amtsberg erklärte, seine Verurteilung sei willkürlich erfolgt und offenkundig unverhältnismäßig. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Alt, sagte, es sei Moskau darum gegangen, einen populären Kritiker des Putin-Regimes mundtot zu machen. Sie forderte Bundesaußenministerin Baerbock auf, sich morgen bei ihrem Besuch in Moskau für die Freilassung Nawalnys einzusetzen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, das Jahr seit Nawalnys Verhaftung sei in Russland von einer beispiellosen Kampagne der Repression geprägt. Nawalny selbst schrieb bei Instagram, er bereue seine Rückkehr nach Russland nicht.

