Die Bundespolizei hat nach eigener Auskunft ihre Anforderungen an Anwärter nicht gesenkt.

Wie die Bundespolizei klarstellte, handelt es sich bei Anwärtern um als Beamte auf Widerruf eingestellte Mitarbeiter, die zuvor erfolgreich Eignungsverfahren durchlaufen hätten. Allerdings seien bei Bewerbern - also Personen, die sich dem Eignungsverfahren stellten - die Anforderungen zuletzt angepasst worden. So sei die Fehlertoleranz im Diktat geringfügig angehoben worden. Auch den Sporttest habe man überarbeitet.



Bei der Bundespolizei sind derzeit zahlreiche Stellen zu besetzen. Allein im laufenden Jahr gehen nach Angaben der Behörde mehr als 850 Beamte in den Ruhestand. 2.150 zusätzliche Planstellen müssen besetzt werden.