Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei sympathisieren Mitarbeiter der Bundespolizei verstärkt mit rechtsnationalen Parteien.

Der stellvertretende Vorsitzende Radek sagte der "Rheinischen Post", bei vielen Beamten sei etwas in Schieflage geraten. Das drücke sich in der Unterstützung für Parteien wie die AfD aus. Radek machte dafür das Verhalten der Bundesregierung verantwortlich. Sie habe den Beamten nie erklärt, warum diese im Jahr 2015 und später von ihrem gesetzlichen Auftrag, die unerlaubte Einreise von Menschen an der Grenze zu unterbinden, hätten abweichen müssen.



Am Wochenende hatte der CDU-Politiker Merz mit Äußerungen über mögliche Sympathien in Bundeswehr und Bundespolizei für die AfD eine Debatte ausgelöst. Bundesinnenminister Seehofer betonte daraufhin, die Bundespolizei stehe fest auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung.