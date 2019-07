Die Eliteeinheit der Bundespolizei, die GSG9, ist ab sofort auch in Berlin stationiert.

Der Spezialkräfteverband werde um ein Drittel vergrößert, bestätigte die Bundespolizei einem ARD-Korrespondenten. Der Entscheidung, einen Teil der GSG9 in Berlin anzusiedeln, liege aber keine akute Gefährdungslage zugrunde. Hauptstandort bleibe Sankt Augustin bei Bonn.



Zunächst werden die Einsatzkräfte in Berlin in einem Provisorium untergebracht. Denn die Kaserne in Spandau, in der die GSG9 dauerhaft stationiert sein soll, wird frühestens 2026 umgebaut sein.