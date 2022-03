Die spanische Rechtsextremistin Isabel Peralta durfte nicht nach Deutschland einreisen. (imago images/NurPhoto)

Wie das Magazin "Spiegel" berichtet , fand die Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt/Main im Gepäck der 19-Jährigen Isabel Peralta unter anderem eine Hakenkreuzflagge sowie eine spanische Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf". Peralta gilt in Spanien als Führungsfigur der ausländerfeindlichen Gruppierung "Bastion Frontal". Über den Fall berichtet auch die " Frankfurter Allgemeine Zeitung ".

Ermittler vermuten, dass die 19-jährige in Deutschland an Veranstaltungen aus dem rechtsextremistischen Spektrum teilnehmen wollte. In ihrer Vernehmung habe die Frau die Vorwürfe bestritten und angegeben, die sichergestellten Gegenstände aus persönlichem Interesse an deutscher Geschichte und aufgrund ihres Studiums der Geschichtswissenschaften mitzuführen. Die Bundespolizei wies die Frau nach Madrid zurück.

