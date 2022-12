Klimaproteste

Die Letzte Generation demonstriert am Flughafen München. (IMAGO / aal.photo / IMAGO / LGPB)

In Berlin-Schönefeld gelangten nach Angaben der Bundespolizei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" in den abgesperrten Bereich. Zwei Aktivisten sei es gelungen, sich auf einem Vorfeld nahe des Zauns festzukleben, erklärte eine Sprecherin. Bis zum Rollfeld kamen sie aber nicht. Man habe schnell reagiert, so die Bundespolizei. Der Flugbetrieb war den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt.

Wegen einer ähnlichen Aktion musste am Münchener Flughafen eine Start- und Landebahn vorübergehend gesperrt werden. Die Versammlung mehrerer Personen auf der Nordbahn sei aber schnell aufgelöst worden, wie ein Flughafensprecher sagte.

