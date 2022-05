Innenministerin Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser traf sich unter anderem mit Tzvika Fayirizen, dem Geschäftsführer von Yad Vashem. (Ilia Yefimovich/dpa)

Dabei unterzeichnete die SPD-Politikerin eine Absichtserklärung über eine Kooperation für die Aus- und Fortbildung von Behörden der Bundespolizei. Mit dieser Zusammenarbeit stärke und ergänze man die bestehenden Maßnahmen zur Sensibilisierung für Antisemitismus, erklärte Faeser. Auch für sie persönlich sei es sehr wichtig, das Gedächtnis der Schoah zu bewahren.

Am Morgen hatte die Ministerin ihren israelischen Kollegen Bar-Lev getroffen. Dabei ging es nach Angaben der deutschen Botschaft in Tel Aviv unter anderem um eine Vertiefung der Sicherheitszusammenarbeit beider Länder. Faeser hält sich noch bis morgen in Israel auf.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.