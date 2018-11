Die Polizei ist ist mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte, wurden bereits am vergangenen Freitag Wohnungen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht. Den Angaben zufolge beschlagnahmten die Beamten unter anderem Mobiltelefone, Speichermedien und Kontoauszüge. Gegen sieben Personen wird ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, Iraker und Syrer mit gefälschten Ausweisdokumenten nach Deutschland geschleust zu haben.