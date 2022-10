Nord-Stream-Einsatz

Aufsteigende Blasen: Die Aufnahme des dänischen Militärs zeigt ein Leck an der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee. (imago / UPI Photo / DANISH DEFENCE)

Ein Minenjagdboot und ein Mehrzweckboot seien an ihre Standorte zurückgekehrt, teilte die Marine mit. Über mögliche Ergebnisse der Untersuchungen sagten Sicherheitsbehörden und Sprecher von Regierungsstellen noch nichts. Experten hatten Aufnahmen der Beschädigungen an den Pipelines gemacht.

Ende September waren insgesamt vier Unterwasser-Lecks an den beiden Pipelines festgestellt worden, aus denen tagelang große Mengen an Gas austraten. Die Lecks befinden sich in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern.

