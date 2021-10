Die Zahl der aus Belarus nach Ostdeutschland kommenden Migranten nimmt zu.

Im brandenburgischen Grenzgebiet wurden nach Angaben der Bundespolizei am vergangenen Wochenende 251 Menschen aufgegriffen, die von Belarus über Litauen und Polen kamen. Dies sei ein neuer Höchstwert für Wochenenden, hieß es. Es handele sich überwiegend um Iraker und Syrer. Auch in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurden zahlreiche Migranten entdeckt. Mehrere mutmaßliche Schleuser wurden vorläufig festgenommen.



In Polen wurden nach Angaben des Innenministeriums im September fast 9.000 Versuche illegaler Grenzübertritte aus Belarus registriert. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Migranten aus Krisenländern im Streit mit dem Westen zu missbrauchen und sie als Reaktion auf Sanktionen in organisierter Form an die EU-Grenze zu bringen. Mehrere Menschen sind bereits im Grenzgebiet ums Leben gekommen. Polen wird zudem von Menschenrechtsgruppen vorgeworfen, Migranten entgegen dem Völkerrecht wieder über die Grenze nach Belarus zurückzudrängen.

