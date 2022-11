Das ist seit 2017 ein neuer Höchststand der offiziell registrierten Fälle, wie es in einem Bericht der Bundespolizei heißt, der heute in Berlin vorgestellt wurde . Dabei seien den Grenzbeamten zunehmend Personen mit Aufenthaltsrecht in Griechenland aufgefallen. Rund 11.500 Menschen seien von dort als anerkannte Schutzberechtigte nach Deutschland weiter gereist. Diese Form der sogenannten Sekundärmigration sei eine der größten Herausforderungen für die Grenzpolizei in Deutschland.