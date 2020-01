Bundesinnenminister Seehofer -CSU- will der Bundespolizei offenbar doch nicht erlauben, an sicherheitsrelevanten Orten Software zur Gesichtserkennung einzusetzen.

In einem Entwurf für das neue Bundespolizeigesetz, der gestern zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung ging, ist davon nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht mehr die Rede. In einer älteren Fassung hieß es den Angaben zufolge noch, die Bundespolizei könne Daten aus Bildaufzeichnungsgeräten automatisch mit biometrischen Daten abgleichen.



Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg -CDU-, äußerte sich kritisch. Die Bundespolizei sollte in klar definierten Grenzen Kameras zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen, erklärte er. Schließlich gehe es dabei nicht um eine flächendeckende Überwachung der Bürger, sondern um die gezielte Suche nach Schwerstkriminellen und Terroristen.