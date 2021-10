Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Teggatz, befürwortet wegen steigender Flüchtlingszahlen auf der sogenannten Belarus-Route temporäre Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, warnte er in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer vor einem "Kollaps". Die Zahl der aufgegriffenen Migranten an der Grenze steige seit einigen Monaten "nahezu explosionsartig an".



Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Migranten aus Krisenländern im Streit mit dem Westen zu missbrauchen und sie als Reaktion auf Sanktionen in organisierter Form an die Grenze der Europäischen Union zu bringen. Betroffen sind neben Polen auch Litauen und Lettland.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.