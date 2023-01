Bundespräsident Steinmeier empfängt Sternsinger, hier ein Archivbild aus dem Jahr 2018 (dpa - Bildfunk / Jörg Carstensen )

Die als Heilige Drei Könige verkleideten Mädchen und Jungen überbrachten dem Staatsoberhaupt zum Jahresbeginn den Segen "Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus. Zudem sammelten sie Spenden für Kinderschutzprojekte in Indonesien und weltweit. Steinmeier betonte, in einer Zeit voller Turbulenzen und angesichts des Kriegs in Europa sei ihre Botschaft wichtiger denn je.

