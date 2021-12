Islamistischer Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt 2016 (imago / ZUMA Press)

Am Abend besucht er gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Müller eine Andacht in der Gedächtniskirche. Am 19. Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagenfahrer erschossen und den entführten LKW in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Insgesamt 13 Menschen wurden getötet; Polizisten in Italien erschossen später den Attentäter.

Angehörige der Opfer hatten kürzlich in einem offenen Brief an die Bundesregierung einen besseren Umgang mit den Betroffenen und die umfassende Aufklärung des Anschlags gefordert. Bundesjustizminister Buschmann schlug nun einen nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt vor. Man wolle den Umgang mit ihnen würdiger und empathischer gestalten, sagte der FDP-Politiker. Als möglichen Termin nannte Buschmann den 11. März, der bereits Europäischer Gedenktag für die Terror-Opfer ist.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.