CDU und CSU wollen erst nach der Bundestagswahl entscheiden, ob sie eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier unterstützen.

Das sagte der CDU-Vorsitzende Laschet. Zugleich zollte er Steinmeier für seine Entscheidung Respekt. Das Amt des Bundespräsidenten habe eine zentrale Funktion für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das gelte gerade auch zu Wahlzeiten und während der Pandemie. Ähnlich äußerten sich die Grünen-Chefs Baerbock und Habeck. Zudem solle das Thema aus dem Wahlkampf herausgehalten werden. Der Bundessprecher der AfD, Chrupalla, erklärte, Steinmeier sei als Staatsoberhaupt keine Idealbesetzung und sollte keine weitere Amtszeit anstreben.

Zuspruch von SPD, FDP und Linke

Zustimmung kam dagegen von der SPD. Die Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans erklärten, Steinmeier habe bewiesen, dass er das Amt mit großer moralischer Autorität ausfülle. FDP-Chef Lindner sagte, er hege Sympathie für das Vorhaben. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei warb für eine parteiübergreifende Verständigung auf Steinmeier.



Bundespräsident Steinmeier hatte am Vormittag seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit erklärt. Deutschland stehe an einem Wendepunkt. Die Pandemie habe wirtschaftliche und seelische Not gebracht und Wunden geschlagen. Er wolle helfen, diese Wunden zu heilen, sagte er im Schloss Bellevue. Seine jetzige Amtszeit endet im März 2022.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.