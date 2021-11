Corona-Pandemie: Bundespräsident Steinmeier ruft zur Impfung auf (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Es seien vor allem Ungeimpfte, die sich in diesem Herbst mit dem Coronavirus infizierten und die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpften. Die vierte Welle treffe Deutschland härter, als sie das Land treffen müsste, sagte das Staatsoberhaupt. Alle wüssten, was zu tun sei, um die Pandemie endlich hinter uns zu lassen. "Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen: Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?", fragte Steinmeier und bat: "Lassen Sie sich impfen!"

Impfquote steigt langsam

Inzwischen sind mindestens 67,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands vollständig gegen das Coronavirus geimpft, das sind 56,2 Millionen Menschen. Nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts haben 70,1 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten. Eine sogenannte Booster-Impfung haben rund 3,9 Millionen Menschen bekommen.

Vor einer Woche lag die Impfquote bei den vollständig Immunisierten laut Tagesbericht des Robert Koch-Instituts noch bei 67,1 Prozent. Der zahlenmäßige Anstieg bei den Impfungen sei vor allem auf die Auffrischimpfungen zurückzuführen, heißt es im Wochenbericht des RKI.

Sachsen weiter Schlusslicht

Das RKI nimmt allerdings an, dass vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen. Eine hundertprozentige Erfassung könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden, heißt es.

Weiterhin gibt es starke regionale Unterschiede. Während in Bremen 79,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, sind es beim Schlusslicht Sachsen nur 57,5 Prozent.

