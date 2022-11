Bundespräsident Steinmeier (Markus Schreiber/Pool AP/dpa)

In Deutschland zeige sich Antisemitismus wieder viel unverhohlener und offener, erklärte Steinmeier in Hannover. Das Staatsoberhaupt erinnerte an den Angriff eines rechtsextremen Attentäters in Halle vor drei Jahren. Wie sehr habe er sich gewünscht, sagen zu können, dass dieser Anschlag zu einer wirklichen Wende geführt habe. Aber dies könne er nicht. Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland steige, sagte Steinmeier.

Der Bundespräsident äußerte sich bei der ersten orthodoxen Rabbiner-Ordination in Niedersachsen seit Ende des Zweiten Weltkrieges.

