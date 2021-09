Bundespräsident Steinmeier will in der Republik Moldau Präsidentin Sandu in ihrem pro-europäischen Kurs unterstützen.

Bei der zweitägigen Reise soll es auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern gehen. Steinmeier erwidert einen Besuch Sandus in Deutschland im Mai. Schon damals zollte er ihr Respekt für ihren - wie er sagte - "mutigen Reformkurs" und versicherte, Deutschland habe ein starkes Interesse an einer demokratischen und auch wirtschaftlich prosperierenden Republik Moldau.



Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten in der seit 30 Jahren unabhängigen Republik. 2016 war Steinmeier als Außenminister in Moldau. Der Konflikt um die abtrünnige Region Transnistrien, um den es damals ging und der bis heute ungelöst ist, soll laut Bundespräsidialamt diesmal keine größere Rolle spielen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.