Bundespräsident Steinmeier hat dazu gemahnt, die Absenkung des Ausstoßes von Treibhausgasen nicht in die Zukunft zu verschieben.

Wenn man jetzt nicht ambitionierter handele, müssten sich die künftigen Generationen in unzumutbarer Weise in ihrer Freiheit einschränken, sagte Steinmeier in Berlin. Die dramatischen Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel seien keine ferne Dystopie. Der Bundespräsident zeichnete drei Frauen und drei Männer für deren Klima- und Umweltschutz-Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Zu den Geehrten gehört der Klimaforscher Schellnhuber, der 1992 das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet hat, dessen Direktor er bis 2018 war.

