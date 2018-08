Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt gezeigt über die Lebensbedingungen auf dem Land.

Steinmeier sagte im ARD-Fernsehen, viele Bürger seien zunehmend unzufrieden. Die Lebensbedingungen zwischen großen Städten und ländlichen Regionen klafften immer weiter auseinander. Die Politik müsse mehr tun, um das Leben auf dem Land attraktiver zu machen. Letztlich gehe es um den Zusammenhalt der Gesellschaft, so Steinmeier.



Morgen reist der Bundespräsident in die Uckermark. Er will sich dort Projekte und Initiativen ansehen, die im ländlichen Raum für die Verbesserung der Lebensbedingungen sorgen.