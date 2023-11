Afrikareise

Bundespräsident Steinmeier besuchte auch in Tansania eine Schule. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

In dem südafrikanischen Land will er sich über die Folgen des Klimawandels sowie über Natur- und Artenschutz informieren. Außerdem besichtigt Steinmeier eine Berufsschule in der Hauptstadt Lusaka, die 2019 mit Mitteln des Bundesentwicklungsministeriums aufgebaut wurde. Es ist der erste Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts in Sambia.

Gestern hatte Steinmeier in Tansania um Vergebung für die Gewalttaten unter deutscher Kolonialherrschaft gebeten. Die frühere Kolonie Deutsch-Ostafrika sei mit grausamer Härte regiert worden. Steinmeier erklärte, Deutschland sei bereit zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit.

