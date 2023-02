Bundespräsident Steinmeier und Kambodschas Premierminister Hun Sen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Das Land habe sich hier an der Seite des internationalen Rechts positioniert, sagte er bei einem Empfang von Staatschef Hun Sen in der Hauptstadt Phnom Penh. Zugleich räumte Steinmeier ein, dass es auch gegensätzliche politische Auffassungen in Deutschland und Kambodscha gebe. Man müsse nicht immer in allem übereinstimmen und könne dennoch einen aufrichtigen Dialog ausbauen.

Steinmeier ist das erste deutsche Staatsoberhaupt, dass Kambodscha offiziell besucht. In dem Land sind die Freiheitsrechte stark eingeschränkt. Hun Sen ist seit 1985 im Amt.

Nächste Station von Steinmeiers Asien-Reise ist Malaysia.

