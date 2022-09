Bundespräsident Steinmeier in Mexiko (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In dem Land gelten mehr als 105.000 Menschen als vermisst - viele von ihnen wurden von Drogenbanden verschleppt. Deutsche Experten helfen in dem Land bereits mit forensischen Mitteln bei der Identifikation von Opfern. Steinmeier betonte, es sei ein Drama für die Familien, nichts über das Schicksal ihrer Angehörigen zu wissen. Der Bundespräsident sprach in Mexiko-Stadt auch mit drei Frauen, deren Brüder oder Söhne als vermisst gelten. Menschen verschwinden zu lassen, ist in Mexiko eine Vorgehensweise von Kriminellen, aber auch von korrupten Sicherheitskräften.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.