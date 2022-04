40 Jahre Zentralrat

Bundespräsident Steinmeier ruft zu Kampf gegen Antiziganismus auf. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

In Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit sei der Völkermord an ihnen während der nationalsozialistischen Herrschaft verschwiegen, verleugnet oder verdrängt worden, sagte er in einer Videobotschaft zum 40. Jahrestag der Gründung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Behörden, Polizei und Justiz hätten Angehörige der Minderheit diskriminiert, stigmatisiert oder kriminalisiert. Für all das wolle er im Namen Deutschlands um Vergebung bitten.

