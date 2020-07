Bundespräsident Steinmeier hat China zur Kurskorrektur in seiner Hongkong-Politik aufgefordert.

Steinmeier warf der Führung in Peking vor, mit dem vor Kurzem verabschiedeten sogenannten Sicherheitsgesetz einen doppelten Verstoß zu begehen. Zum einen widerspreche es dem Autonomierecht der Sonderverwaltungszone, sagte Steinmeier im ZDF. Zum anderen verletzte China auch internationale Vereinbarungen, die es mit Bezug auf Hongkong gegeben habe. Bleibe es bei dem Gesetz, könnten sich nicht nur die Beziehungen der EU zu China verschlechtern. Daran könne Peking kein Interesse haben, meinte Steinmeier. Morgen wollen die EU-Außenminister über mögliche Reaktionen beraten.



Derweil hielt die pro-demokratische Opposition in Hongkong inoffizielle Vorwahlen für das Regionalparlament ab. Nach Angaben der Organisatoren nahmen am Wochenende etwa 600.000 Menschen teil. Vor den Wahlkabinen habe es lange Schlangen gegeben. Die peking-treue Regionalregierung hatte gewarnt, eine Teilnahme könne gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen. Bereits am Freitag hatte die Polizei das Büro eines Meinungsforschungsinstituts durchsucht, das die inoffiziellen Vorwahlen mitorganisierte.



Das aus mehreren Parteien bestehende pro-demokratische Lager hat sich zusammengeschlossen, um die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Abstimmung im September zu finden. Ziel ist es, eine Mehrheit im Regionalparlament zu bekommen. Laut Hongkonger Recht muss die Regierungsspitze der Sonderverwaltungszone zurücktreten, wenn ein wichtiges Gesetz wie etwa das zum Haushalt zweimal mit einem Veto blockiert wird.