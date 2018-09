Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu einer intensiveren Debattenkultur aufgerufen.

Man brauche einen stärkeren Dialog mit Andersdenkenden, sagte Steinmeier in Berlin. Anlass war die von "Zeit Online" initiierte Aktion "Deutschland spricht". Der Bundespräsident erklärte, es gehe um die Frage, ob man in Filterblasen nur noch mit Gleichgesinnten kommuniziere und sich von Algorithmen die eigene Meinung bestätigen lasse - oder ob es gelinge, den Dialog über Trennendes hinweg zu führen. Steinmeier betonte, die digitale Kommunikation trage zu Verrohung und Enthemmung bei.



Mit Blick auf die Vorfälle in Chemnitz und Köthen warnte er davor, nur Ostdeutschland und rechte Gruppen in den Blick zu nehmen. Das wäre unredlich. Die Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg sei sicherlich auch kein Angebot zum respektvollen und ergebnisoffenen Dialog gewesen, meinte Steinmeier. Die Wirklichkeit dieser Tage sei viel zu oft, dass Deutschland nicht spreche, sondern brülle.



Bei "Deutschland spricht" treffen sich heute Menschen in ganz Deutschland zum Gedankenaustausch mit einer Person, die bei politischen und gesellschaftlichen Themen eine andere Haltung vertritt. Insgesamt nehmen 20.000 Menschen, die sich vorher beworben haben, an dem Projekt teil.



Bundesaußenminister Maas lobte die Aktion "Deutschland spricht". Er schrieb auf Twitter: "Miteinander reden, statt übereinander - das ist großartig! Kriegen wir das ab jetzt jeden Tag hin?"