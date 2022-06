Bei der "documenta 15" sind laut Veranstalter rund 1.500 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt mit ihren Werken vertreten. (Nicolas Wefers)

Er kündigte an, in seiner Ansprache die Grenzen der Kunst-Freiheit zu thematisieren. Kunst sei nicht streitfrei zu haben, dürfe und müsse anstößig sein und Impulse in die Gesellschaft geben, um Dialoge und Diskussionen auszulösen, betonte Steinmeier. Anlass ist ein Streit über das aus Indonesien stammende Kunstkollektiv Ruangrupa, das die Austellung kuratiert. Ihm war vorgeworfen worden, auch Organisationen einzubinden, die einen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien.

Die bis zum 25. September geöffnete "documenta" gilt neben der Biennale in Venedig als weltweit bedeutsamste Ausstellung zeitgenössischer Kunst.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.