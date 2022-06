documenta fifteen

Bundespräsident Steinmeier eröffnet Kunstausstellung mit Kritik

Bundespräsident Steinmeier hat die Kunstmesse "documenta fifteen" in Kassel eröffnet. In seiner Rede wies er auf die Grenzen der Kunstfreiheit hin. Im Vorfeld hatte es Kritik am indonesischen Kunstkollektiv Ruangrupa gegeben, das die Ausstellung kuratiert. Ruangrupa wurde vorgeworfen, auch Organisationen einzubinden, die einen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien.

18.06.2022