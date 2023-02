Frank-Walter Steinmeier ist der erste Bundespräsident, der Kambodscha besucht. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Am letzten Tag seines Besuchs sind Treffen mit dem amtierenden Staatschef und Präsidenten des Senats, Chhum, sowie mit Ministerpräsident Sen vorgesehen. Das Land wird seit Jahrzehnten von der Kambodschanischen Volkspartei regiert, Ministerpräsident Sen ist seit 1985 im Amt. In dem südostasiatischen Land sind die Meinungs- und Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Steinmeier ist der erste Bundespräsident, der Kambodscha besucht. Kambodscha hat ein Interesse an engeren wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland und der EU.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.