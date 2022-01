Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier fordert eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Impfpflicht. (imago images/Political-Moments)

An die Begründung einer solchen außerordentlichen Maßnahme müsse man besonders hohe Ansprüche stellen, sagte Steinmeier in Berlin in einer Diskussionsrunde zum Thema. Dies gelte umso mehr, da Bund und Länder eine Pflicht zur Impfung lange Zeit explizit ausgeschlossen hätten. Umso deutlicher müssten jetzt die Argumente für die Notwendigkeit im öffentlichen Raum diskutiert werden.

Steinmeier betonte, dass eine allgemeine Impfpflicht für Bundestag und Bundesregierung kein gesetzgeberischer Alltag sei. Darum dürfe auch der Prozess der Debatte, der Abwägung und Begründung nicht alltäglich sein.

