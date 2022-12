Westbalkan-Reise

Bundespräsident Steinmeier in Albanien (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Programm sieht politische Gespräche über die Ausbildung von Fachkräften vor sowie den Besuch der Königsmoschee in der Stadt Berat. Gestern hatte Steinmeier Albanien Unterstützung auf dem Weg in die EU zugesagt. Im Parlament in der Hauptstadt Tirana ermutigte er die Verantwortlichen dazu, die Reformprozesse voranzutreiben. Staatspräsident Begaj hatte zuvor in einem Gespräch mit Steinmeier Deutschland als unersetzlichen Partner gewürdigt.

