Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (picture alliance / photothek | Thomas Imo)

Wenn dieses Jahr etwas Gutes gehabt habe, dann die Erfahrung, dass man gemeinsam durch diese Zeit komme, sagte er in seiner Weihnachtsansprache. Steinmeier rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch im kommenden Jahr alles Verbindende zu stärken. Der Bundespräsident dankte den Menschen für ihr Engagement. Er sei stolz auf ein Land, in dem viele Menschen anpackten, weil sie Verantwortung für die Gemeinschaft empfänden. Steinmeier dämpfte Hoffnungen auf ein rasches Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Darüber hinaus betonte der Bundespräsident die Verantwortung aller gegenüber dem Klimawandel.

Die Ansprache des Bundespräsidenten wird am ersten Weihnachtsfeiertag unter anderem im Deutschlandfunk ausgestrahlt.

