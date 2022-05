Deutscher Katholikentag

Bundespräsident Steinmeier ruft zum Ende des Krieges in der Ukraine und zur Erneuerung der Kirche auf

Bundespräsident Steinmeier hat auf dem Deutschen Katholikentag in Stuttgart zu einem Ende des Krieges in der Ukraine aufgerufen. Steinmeier appellierte am Abend im Eröffnungsgottesdienst an den russischen Präsidenten Putin, die Souveränität der Ukraine zu respektieren. Das Sterben müsse ein Ende haben.

26.05.2022