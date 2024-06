Gedenken an SS-Massaker

Bundespräsident Steinmeier ruft zur Verteidigung der Freiheit auf

Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des SS-Massakers in Oradour-sur-Glane in Frankreich dazu aufgerufen, das vereinte Europa zu schützen. Man dürfe nie den Wert der Freiheit vergessen, betonte er in Anwesenheit von Frankreichs Präsident Macron.