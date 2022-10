Rede zur Lage der Nation

Auf die Bürger kämen härtere Jahre zu, sagte Steinmeier in einer Grundsatzrede in Berlin. Die Friedensdividende sei aufgezehrt und für Deutschland beginne eine Epoche im Gegenwind. Selbstbeschränkungen für jeden Einzelnen seien unvermeidbar. Steinmeier beschwor die Widerstandskraft, aber auch den Widerstandsgeist der Deutschen. Man brauche keine Kriegsmentalität, betonte Steinmeier, aber man müsse nach innen wie auch nach außen konfliktfähig sein. Dazu gehöre zuallerst eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr. In seiner Ansprache mit dem Titel "Alles stärken, was uns verbindet" rief der Bundespräsident die Bürgerinnen und Bürger auf, zusammenzustehen. Steinmeier warb dafür, sich stärker für die Gesellschaft einzusetzen und erneuerte in diesem Zusammenhang seinen Vorschlag für ein soziales Pflichtjahr. Demokratie gehe nicht ohne Zusammenhalt. Dieser entstehe nicht von selbst, sondern müsse eingeübt werden. Der Bundespräsident unterstrich, die Idee der sozialen Pflichtzeit nur abzulehnen, sei keine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Deutschland habe die Kraft, Krisen zu überwinden.