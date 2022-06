Dienstpflicht für junge Menschen

Bundespräsident Steinmeier stößt politische Debatte an

Bundespräsident Steinmeier hat in der "Bild am Sonntag" einen verpflichtenden Dienst vor allem im Sozialbereich angeregt. Deutschland würde es gut tun, wenn sich junge Leute für eine gewisse Zeit in den Dienst der Gesellschaft stellten, so das Staatsoberhaupt.

12.06.2022