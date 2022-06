Dienstpflicht für junge Menschen

Bisher ist ein soziales Jahr freiwillig. Eine Pflicht könnte schon allein rechtlich schwierig werden. (imago stock&people)

Wir fassen an dieser Stelle die unterschiedlichen Reaktionen aus Politik und Gesellschaft zusammen.

Mehr Kritiker als Befürworter

Überwiegend stößt Steinmeiers Vorstoß in der "Bild am Sonntag" auf Kritik. Bundesfamilienministerin Paus sagte in Berlin, sie lehne ein solches Vorhaben ab. Ein Pflichtdienst würde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten. Ähnlich äußerte sich Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Eine Dienstpflicht werde es mit der FDP nicht geben, schrieb die Politikerin im Kurznachrichtendienst Twitter. Auch ein Sprecher der Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend.

Die Grünen-Kovorsitzende Lang sagte in Berlin, sie würde auf Anreize anstatt einer Pflicht setzen. So könnte man den Einsatz stärker für die Rente anrechenbar machen oder die Bezahlung der Freiwilligen Dienste attraktiver. Sie verwies darauf, dass die junge Generation bereits in der Corona-Pandemie zurückgesteckt habe.

SPD-Ko-Chefin Esken zeigte sich ebenfalls skeptisch. Viele junge Menschen nähmen bereits die Möglichkeit eines freiwilligen sozialen Jahres ins Anspruch. Gerade die junge Generation habe aber besonders unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Deshalb soll man "keine weitere Belastungen hinzufügen."

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Bartsch, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er befürworte es zwar, bürgerschaftliches Engagement attraktiver zu machen. Er sei aber gegen eine soziale Pflichtzeit.

Ablehnung bei Wohlfahrtsverbänden

Eine soziale Dienstpflicht stößt auch bei den Wohlfahrtsverbänden auf wenig Zustimmung. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, sagte dem Sender MDR, man brauche motivierte junge Menschen und keine, die man in ein Pflegeheim, einen Kindergarten oder eine Behinderten-Einrichtung hineinzwingen müsse. Der Vorschlag von Bundespräsident Steinmeier sei zudem mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, führte Schneider aus. Junge Menschen zu Pflichten heranzuziehen, sei eingegrenzt worden auf die Wehrpflicht. Er befürchte zudem, dass im Fall eines Pflichtdienstes Fachkräfte durch ungelernte Schulabgänger ersetzt werden könnten.

Diakoniepräsident Lilie forderte statt einer Verpflichtung weitere Anreize und Rahmenbedingungen, damit eine freiwillige Entscheidung für soziales Engagement gefördert werde.

Unterstützung aus der CDU

Unterstützung erhält das Staatsoberhaupt von der CDU. Vorstandsmitglied Güler erklärte, der Bundespräsident habe hier weite Teile der Partei an seiner Seite. Ein verpflichtender Dienst für junge Menschen könne zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen.

Auch der ehemalige Bundestagspräsident Lammert sieht Steinmeiers Vorschlag positiv. Für eine solche Sicht der Dinge gebe es beachtliche Argumente, sagte der heutige Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert kritisierte zudem eine "bemerkenswert schnelle und schroffe Reaktion" auf den Vorstoß. Die Ablehnung sei voreilig.

Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages: Dienstpflicht verlangt Grundgesetzänderung

Doch selbst, wenn es den politischen Willen gäbe, eine Dienstpflicht einzuführen: Die Umsetzung wäre schwierig. Nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags müsste das Grundgesetz geändert werden. Dafür bräuchte es Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat.

In Grundgesetz Artikel 12 steht: "Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht." Unter "herkömmlich" fallen demnach nur Bereiche wie Feuerwehr oder Deichschutz. Justizminister Buschmann von der FDP brachte noch ein anderes Argument: "Wir leiden überall unter Fachkräftemangel. Da gehören junge Menschen in Ausbildung, Studium oder Beruf, nicht in Beschäftigungstherapie."

Hintergrund: 100.000 junge Leute im Freiwilligendienst

Seit die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde und damit auch der Zivildienst gibt es in Deutschland nur noch Freiwilligendienste: Für junge Menschen das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr und den Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Daneben gibt es den Bundesfreiwilligendienst für Menschen jeden Alters.

Momentan leisten annähernd 100.000 Menschen einen Jugend- oder Bundesfreiwilligendienst - vorwiegend junge Leute.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.