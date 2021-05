Bundespräsident Steinmeier strebt eine zweite Amtszeit an. Er wolle das Land nach der Corona-Pandemie auf seinem Weg in die Zukunft begleiten und dafür um neues Vertrauen bitten, sagte der 65-Jährige in Berlin. Seine derzeitige Amtszeit endet im März.

Ein Bundespräsident gebe zwar nicht die politische Richtung vor, könne aber Brücken bauen, meinte Steinmeier. Auch wenn die Mehrheitsverhältnisse in der neuen Bundesversammlung noch ungewiss seien, wolle er daher mit seiner Ankündigung Klarheit schaffen.



Steinmeiers Amtszeit endet im März kommenden Jahres. Die Bundesversammlung hatte ihn 2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Steinmeier trat die Nachfolge von Gauck an, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.