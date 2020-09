Bundespräsident Steinmeier setzt sich für eine offizielle Trauer-Veranstaltung für die Corona-Opfer in Deutschland ein. Man müsse den Menschen in ihrer Trauer helfen und darüber nachdenken, wie man sein Mitgefühl ausdrücken könne, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wann dafür der richtige Zeitpunkt sei und ob etwa eine Gedenkstunde der richtige Rahmen wäre, darüber müsse man sprechen.

Und das tue er mit den Repräsentanten der anderen Verfassungsorgane. Die Trauer der Angehörigen dürfe nicht vergessen werden, mahnte Steinmeier. Es seien 9.300 Tote zu beklagen. Das seien zwar niedrigere Todeszahlen als anderswo. Aber es seien in sechs Monaten dreimal so viele wie die jährlichen Verkehrstoten. Das sollten man nicht übersehen, betonte der Bundespräsident.



Der Corona-Tod sei ein einsamer Tod. Die Patienten in Krankenhäusern und Altenheimen seien meist ohne den Beistand ihrer Angehörigen gestorben. Auch die Hinterbliebenen hätten keine Möglichkeit gehabt, Abschied zu nehmen, sagte Steinmeier.

