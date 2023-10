Die Vereinigten Staaten und Deutschland verbindet eine langjährige Partnerschaft. (picture-alliance / Andreas Franke)

Die beiden Staatsoberhäupter hatten sich überraschend zu einem Gespräch im Weißen Haus in Washington getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die transatlantische Partnerschaft sei unverzichtbar für die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel oder die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten. Zudem sei das deutsch-amerikanische Bündnis von zentraler Bedeutung für die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Steinmeier und Biden unterstrichen außerdem die starken Bande zwischen den beiden Ländern und Völkern. 40 Millionen Amerikaner hätten deutsche Wurzeln. Steinmeier erklärte, das vereinte und demokratische Deutschland von heute sei undenkbar ohne den Mut der Vereinigten Staaten.

In den USA wird heute der German-American-Day gefeiert. Er erinnert an die Ankunft erster deutscher Siedler in Philadelphia 1683.

