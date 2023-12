In einer Rede zum Auftakt des Jüdischen Gemeindetags in Berlin versicherte Steinmeier den Teilnehmern, man werde Antisemitismus nicht dulden, sondern bekämpfen. Deutschland werde Heimat für Juden bleiben. Nicht wenige hätten inzwischen das Gefühl, dass seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober die Heimat Deutschland und derf für alle Fälle offene Zufluchtsort Israel existenziell bedroht seien. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte, es sei zunehmend schwierig, sich zu Deutschland zugehörig zu fühlen. Zugleich betonte er, Juden träten für das Recht ein, in Frieden, in Freiheit und ohne Angst zu leben.