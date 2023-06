Künstliche Intelligenz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Archivbild) (imago images / Adam Roe / Adam Roe via www.imago-images.de)

Die KI sei eine disruptive Technologie, die das Leben aller verändern werde, sagte er bei einer Sitzung des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste . Jeder müsse lernen, Ergebnisse der KI zu überprüfen, anstatt sich auf die Plausibilität zu verlassen, die eine Maschine liefere. Er forderte darüber hinaus ethische und rechtliche Rahmen mit wirksamen Standards und Kontrollinstanzen. Steinmeier regte eine Art Wasserzeichen an, das sichtbar werde, sobald eine KI Bilder oder Texte produziere. Nötig sei auch ein starker und unabhängiger Journalismus, führte er aus. Es brauche Medien, die sich am Ende nicht selbst vom Einsatz der KI abhängig machten, wenn sie recherchierten.

Als Beispiel für die Gefahren verwies der Bundespräsident auf ein jüngst in Umlauf gebrachtes Bild einer Explosion am Pentagon. Bis die Fälschung entlarvt worden sei, seien die Börsenkurse an den Finanzmärkten bereits eingebrochen gewesen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.