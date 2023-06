Andriy Yarmolenko aus der Ukraine (l.) im Zweikampf mit Deutschlands Nico Schlotterbeck. (Carmen Jaspersen / dpa / Carmen Jaspersen)

Das Benefizspiel im Weserstadion in Bremen stand dabei im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß auf der Ehrentribüne und erklärte, das Spiel sei "ein Zeichen der Freundschaft und der Solidarität". Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, die Einnahmen aus der Fernseh-Übertragung und dem Ticketverkauf an Menschen zu spenden, die vom Krieg betroffen sind.

Es war das 1.000. Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.