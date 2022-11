Maueröffnung am 9. November 1989 (picture-alliance/dpa/Lehtikuva Oy)

Vor dem Hintergrund des gleichzeitigen Jahrestags der Pogromnacht in der NS-Zeit forderte Bundespräsident Steinmeier dazu auf, die Ambivalenz des 9. Novembers auszuhalten. An diesem Tag werde deutlich, zu welch großartigen demokratischen Aufbrüchen einerseits und zu welch entsetzlichen Verbrechen andererseits Menschen in Deutschland fähig gewesen seien, sagte er in Berlin.

Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Klausmeier, erinnerte auf einer anderen Gedenkfeier daran, dass mutige Menschen bei weltpolitisch günstigen Konstellationen Diktatur und Mauer zum Einsturz gebracht hätten. Die Willkür sei zu einer Zeit überwunden worden, als sich Vertreter feindlich gegenüberstehender Blöcke noch im Dialog befunden hätten. Das sei heute gänzlich anders, fügte er vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hinzu.

