Treffen mit Selenskyj

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Ukraine eingetroffen

Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er kam am Morgen mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Steinmeier ist erstmals seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar in der Ukraine.

25.10.2022