Die Flagge des Internationalen Roten Kreuzes am Hauptsitz in Genf. (AFP PHOTO/ABRICE COFFRINI)

Dort kommt er mit der Präsidentin der Organisation, Spoljaric-Egger, zu einem Gespräch zusammen. Sie hatte das Amt im Oktober vergangenen Jahres übernommen. Ihren Vorgänger Maurer will der Bundespräsident mit einer hohen Stufe des Bundesverdienstkreuzes auszeichnen. Das IKRK hilft Menschen, die Opfer von bewaffneten Konflikten und Kriegen werden. Es setzt sich zudem für die Einhaltung der Regeln des humanitären Völkerrechts ein. In Genf will Steinmeier heute auch mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Türk, sprechen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.